Определился первый финалист Итогового турнира ATP. Им стал австриец Доминик Тим, который в полуфинале обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича.

Для определения победителя теннисисты провели на корте почти три часа. А второй и третий сет заканчивался тай-брейком.

К теме Как делать ставки на теннис и почему важен анализ

В первом сете все решила ошибка Джоковича в одиннадцатом гейме, когда он позволил сопернику при счете 5:5 реализовать брейк-пойнт. Уже в следующем гейме на своей подаче Тим выиграл первый сет.

Зато во втором сете уже у Джоковича была возможность четыре раза сделать брейк. Но каждый раз Тиму удавалось помешать сопернику. Так что дело дошло до тай-брейка. А уж там Тим мог определить победителя матча, ведь имел четыре матч-пойнта. Однако и ему не удалось победить. В итоге сет в свой актив забрал Джокович.

Победитель матча, а затем и финалист турнира, определился на тай-брейке третьего сета. И тут Джокович был ближе к победе. Ведь он в счете 4:0. И следующие четыре подачи выиграл Тим, после чего реализовал второй матч-пойнт в этом розыгрыше.

Доминик Тим – Новак Джокович 2:1 (7:5, 6:7 (10), 7:6 (5))

Для 27-летнего австрийца это 300 победа в карьере.

Таким образом, Доминик Тим второй год подряд вышел в финал Итогового турнира. В прошлом году в решающем матче он уступил греку Стефаносу Циципасу.

На этот раз в решающем матче ему будет противостоять победитель пары Рафаэль Надаль – Даниил Медвевдев.