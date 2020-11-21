Визначився перший фіналіст Підсумкового турніру ATP. Ним став австрієць Домінік Тім, який у півфіналі обіграв першу ракетку світу Новака Джоковича.

Для визначення переможця тенісисти провели на корті майже три години. А другий та третій сет закінчувався тай-брейком.

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У першому сеті все вирішила помилка Джоковича в одинадцятому геймі, коли він дозволив супернику за рахунку 5:5 реалізувати брейк-пойнт. Вже у наступному геймі на своїй подачі Тім виграв перший сет.

Натомість у другому сеті вже Джокович мав можливість чотири рази зробити брейк. Але кожного разу Тіму вдавалося завадити супернику. Тож справа дійшла до тай-брейка. А вже там Тім міг визначити переможця матчу, адже мав чотири матч-пойнти. Однак і йому не вдалося перемогти. У підсумку сет до свого активу забрав Джокович.

Переможець матчу, а відтак і фіналіст турніру, визначився на тай-брейку третього сету. І тут Джокович був ближчим до перемоги. Адже він в рахунку 4:0. Та наступні чотири подачі виграв Тім, після чого реалізував другий матч-пойнт в цьому розіграші.

Домінік Тім – Новак Джокович 2:1 (7:5, 6:7 (10), 7:6 (5))

Для 27-літнього австрійця це 300 перемога в кар'єрі.

Таким чином, Домінік Тім другий рік поспіль вийшов до фіналу Підсумкового турніру. Минулого року у вирішальному матчі він поступився греку Стефаносу Ціціпасу.

На цей раз у вирішальному матчі йому протистоятиме переможець пари Рафаель Надаль – Данило Медвєвдєв.