Теннис – один из самых престижных видов спорта, который не изменяет своим традициям с течением времени. Он неизменно остается одним из самых привлекательных и наиболее культурных соревнований в мире, где уважение к сопернику на первом месте.

Быть теннисистом престижно, как и почетно посещать матчи в статусе зрителя. Особого удовольствия при просматривании тенниса добавляют ставки. Какие бывают виды ставок и в чем разница между мужским и женским теннисом – читайте в нашем материале.

Что такое теннис

Прежде всего следует сказать несколько слов о правилах тенниса. На корте могут соревноваться двое спортсменов или четверо. Причем мужчины не могут в одическом матче сходиться с женщинами.

Также в теннисе есть парные соревнования и микст. Последний предусматривает участие двух мужчин и женщин, однако в команде должен быть один мужчина и женщина.

Женщинам, чтобы выиграть матч, нужно одержать победу в двух сетах. В то же время для мужчин на турнирах серии Грэнд Слэм (Australian open, Ролан Гаррос, Уимблдон и US Open) нужно выиграть три сета. На всех остальных турнирах – два.

Чтобы выиграть сет, теннисисту нужно получить не менее 6 геймов и чтобы разница в счете была минимум в два гейма, например 6:4. Если после того, как счет был 5:5, стал 6:5 – партия продолжается на один гейм. В частности, если игрок A побеждает 6:5 и приобретает следующий гейм, то выигрывает партию со счетом 7:5.

Если же счет становится равным 6:6, то на теннисистов ждет тай-брей – так называемая теннисная лотерея. Во время тай-брейка счет ведется не на гейм, а на розыгрыши. В частности, теннисисту A нужно выиграть 7 розыгрышей, и чтобы разница по сравнению с игроком B была в два очка. Например, 7:5. Впрочем, в решающих сетах на некоторых турнирах тай-брейк ведется до 10-и.

Виды ставок на теннис

Ставки на теннис особо не отличаются от других видов спорта. Игрок букмекерской конторы традиционно может поставить на победу того или иного игрока.

Следует заметить, что в теннисе не бывает ничьей! Однако предусмотрены другие интересные предложения.

Рассмотрим ключевые виды ставок на теннис на примере букмекерской компании Marathonbet. К примеру возьмем матч итогового турнира ATP в Лондоне между Рафаэлем Надалем (Испания) и Андреем Рублевым (Россия).

Ставка на результат

Эта ставка предлагает спрогнозировать, кто из двух теннисистов окажется победителем матча. На победу обычно предлагается наименьшая маржа и высокие лимиты ставок. По статистике, этот вид ставок пользуется наибольшей популярностью у игроков.

Несмотря на статус Надаля, он был фаворитом матча. Его победу букмекеры оценивали коэффициентом 1,71. Победу Рублева букмекеры оценивали коэффициентом 2,39.

Фора

Ставя на фору, игрок пытается угадать примерное количество геймов, которую один теннисист выигрывает у другого. Фора в теннисе бывает плюсовой и минусовой. Плюсовая дается на аутсайдеров, а минусовая – на фаворитов.

Например, если игрок ставит на победу одного из спортсменов с форой -3.5, ему нужно, чтобы он выиграл не менее 4 геймов в сумме. Ставя на фору +3.5, следует переживать за то, чтобы игрок, на которого сделана ставка, в сумме не проиграл более 3 геймов.



Серена Вильямс / Фото GETTY IMAGES

Фора по сетам означает, что происходит прогноз на победителя пары с учетом конкретного плюсового или минусового гандикапа сетов.

Тотал

Под тоталом понимается общее количество геймов, которые набраны двумя теннисистами в матче. Игрок может поставить на то, что их будет больше или меньше предлагаемого в линии количестве.

В теннисе очень популярные счета 6:3 и 6:4. То есть матч длится около 20 геймов. Например, в матче Надаля и Рублева коэффициент на то, что будет сыграно 20 геймов – 3,48.

Букмекерская контора Marathonbet имеет и другие статистические предложения. Например, эйсы (подачи на вылет) или двойные ошибки. Например, Рафаэль Надаль комфортно чувствует себя на приеме, поэтому часто пропускает эйсы. Следовательно, ставка, Рублев подаст менее 7,5 эйсов с коэффициентом 1,90 – хороший выбор.

Зато угадывать двойные ошибки гораздо сложнее. Обычно подачу теннисиста можно оценить непосредственно во время матча. Для этого следует обратить внимание на процент попадания первой и второй подачи.

Если в теннисиста банально не идет подача, то 2-3 ошибки он обязательно допустит.

Счет по сетам. Сет в теннисе – крупнейшая единица счета в матче. Ставка на счет по сетам предлагает угадать итоговый счет по партиям. Например, поставив на 2:0, игрок прогнозирует, что выбранный теннисист выигрывает оба сета.

В этом виде ставок игрок может сделать ставку на то, с какой разницей теннисист выигрывает партию. Например, на победу Надаля с разницей в 2,5 гейма коэффициент 3,42.

Другие ставки

Вместе с тем, Marathonbet дает возможность сделать ставку на каждый сет отдельно. Например, если Надаль проигрывает первую партию, то вероятность его победы во втором сете заметно увеличится, ведь Рафаэль будет стремиться отыграться. В то же время коэффициент на его победу возрастет, поскольку ближе к победе будет соперник.

Пользователям Marathonbet также предлагают делать ставку на брейк-поинт. Что это такое? Это одно очко, что отделяет от победы в гейме на подаче соперника.

Игроки могут сделать ставки на количество брейк-поинтов в каждом сете. Кроме того, предлагается спрогнозировать, кто больше сделает брейков, то есть выиграет подачу соперника. Например, на то, что Надаль выполнит больше брейков – коэффициент 1,87. Также есть опция спрогнозировать общее количество брейков.

Отметим, что компания Marathonbet предлагает нулевую маржу на некоторые матчи ATP-тура.

Ставки на теннис на протяжении игры

Стратегия ставок на теннис во время самого матча значительно отличаеться от большинства видов спорта. Эта стратегия подходит для опытных игроков, которые понимают теннис и могут быстро реагировать на события на корте.

В лайв-игре важно учитывать психологическое состояние спортсмена и его настроение. Если в футболе команда может выстоять полученный результат, то в теннисе победа быстро выскальзывает из рук.

Следует обращать внимание и на то, как развивается матч. Ранние геймы могут быть разогревом для фаворита. Однако андердог может быстро войти в матч и подхватить кураж. В таком случае даже самый лучший теннисист вряд ли сможет перехватить инициативу.

Большое влияние имеют грунтовые корты. Например, Роджер Федерер часто успешно начинал матчи против короля грунта Рафаэля Надаля. Успехом Федерера было то, что корт не успел высохнуть после полива, в результате чего мяч отскакивал низко. Когда же покрытие высыхали, Надалю не было равных.

В то же время осторожно в лайве следует ставить на женский теннис, который очень нестабилен.

Аналитика и разницам между мужским и женским теннисом

Аналитика в теннисе настолько интересна, что иногда может все спутать. В частности, по факту встречаются фаворит и андердог. Однако их шансы могут выравнивать различные обстоятельства, которые мы рассмотрим.

Покрытие

Теннисисты соревнуются на трех видах покрытия: грунт, хард и трава. Соревнования на харде происходят круглый год. Быстрым покрытием является трава, где розыгрыши продолжаются минимальное количество времени.

Хард бывает быстрым и медленным. Например, на Australian Оpen хард быстрый и матчи иногда напоминают травяной Уимблдон. Зато на US Open хардових покрытие медленное, поэтому розыгрыши длинные, как на грунтовом Ролан Гарроса.

Поэтому, подходя к прогнозу матча, следует обращать внимание на покрытие. Простыми словами, Роджеру Федереру подходит быстрое покрытие через стиль его игры. Он сможет побеждать Надаля или Джоковича, однако не будет иметь шансов с этими теннисистами на грунте. Причина в том, что на медленном покрытии трудно закончить розыгрыш.

Грунт нивелирует важность подачи, когда на траве она имеет решающее значение. Игроки, обладающие мощной подачей, получают преимущество на траве.

Рейтинг

Этот аспект имеет значение при анализе, однако не играет ключевую роль во время прогноза. Разница в игре многих теннисистов на различных покрытиях настолько существенна, что рейтинг в этом случае полностью теряет свое значение.



Элина Свитолина / Фото GETTY IMAGES

Например, украинка Элина Свитолина в течение длительного времени держится в топ-5 рейтинга WTA. Казалось, что украинка должна быть фавориткой всех турниров Грэнд Слэм.

Но, к сожалению, Элина еще ни разу не выходила даже в финал, а рейтинг удерживает благодаря предыдущим результатам на менее престижных турнирах.

Мужской или женский теннис

Стратегия ставок на мужской и женский теннис кардинально отличается. Физиологически сложилось, что мужчины сильнее, поэтому подачи и удары гораздо мощнее. Кроме того, мужчины более устойчивы в психологическом плане, поэтому, могут выдерживать изменения в сете и доводить матчи до логического завершения в самый ответственный момент.

В мужском теннисе розыгрыши быстрее и с меньшим процентом ошибок и большим процентом ударов на вылет. Зато женский теннис более эмоциональный, геймы вяжущие и длинные, а теннисистки часто допускают ошибки. Также в женском теннисе часто меняется лидер, а подача не дает заметных преимуществ, как у мужчин.

Если в мужском теннисе можно определить гегемонов (Федерер, Надаль и Джокович), то в женском это гораздо сложнее. Следовательно, делать прогноз в женском теннисе даже на фаворитку гораздо сложнее. Женский теннис полон камбэков и непредсказуемых результатов. В то же время у мужчин ситуация стабильная.

Следовательно, ставки на женский теннис это всегда американские горки.

Статус соревнований и мотивация

Вопрос мотивации является одним из ключевых при проведении предматчевого анализа. Мотивация и настрой на игру играет решающую роль.

В первую очередь теннисисты настраиваются на наиболее престижные соревнования – серии Грэнд Слэм. В то же время ATP-тур (мужчины) состоит из турниров пяти категорий:

Финал Мирового тура ATP

Тур ATP Мастерс 1000

Тур ATP 500

Тур ATP 250

Тур ATP Challenger.

В женском туре-WTA примерно идентичное деление:

Итоговый чемпионат А

Итоговый чемпионат Б

Регулярная премьер серия

Регулярная международная серия

Серия WTA 125k

Соревнования женского тура ITF.

Дополнительная мотивация, кроме призовых, может заключаться в домашнем статусе турнира, перспективах повышения в рейтинге, борьбе за попадание на финальный турнир года или даже в личной вражде игроков.

Очные противостояния

Они играют важную роль во время прогноза, поскольку всегда будет ожесточенным противостояния Федерера и Надаля, хотя они друзья за пределами корта.

Иногда бывают примеры вражды между теннисистами, как вот в Надаля с Ником Кирйосом. Также никто не отменял понятие как "удобный" и "неудобный" соперник.

Действующая форма

Иногда статус и рейтинг теннисиста может не соответствовать его форме. Если спортсмен вернулся под паузы или травмы, то ему понадобится несколько турниров, чтобы восстановить кондицию.

Вместе с тем, под конец сезона теннисисты могут обеспечить себе сохранение рейтинга и на фоне усталости склонны демонстрировать худшие результаты.