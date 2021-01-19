Білоруський опозиційний політик Світлана Тихановська прокоментувала рішення ради ІІХФ про скасування проведення частини чемпіонату світу з хокею-2021 в Мінську.

Про це вона написала в своєму телеграм-каналі.

Тихановська підкреслила, що таким чином незаконно обраний президент Олександр Лукашенко не зміг продемонструвати, що він нібито все тримає під контролем.

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"Рада IIHF оголосив про перенесення чемпіонату світу з хокею. Це перемога, бо не буде додаткової хвилі репресій заради "зачистки" міста перед ЧС. Це перемога кожного білоруса, який знає, що хокей – це гра, і білоруси не збираються грати зі злочинцями. Це наша спільна перемога", – написала екскандидат в президенти Білорусі.

Тихановська також підкреслила, що це перемога Олександри Герасімені і Фонду спортивної солідарності, які активно працювали з федераціями та її партнерами, вели переговори і закликали не легітимізувати програвший вибори режим.

Що відомо про перенесення ЧС-2021 з Білорусі