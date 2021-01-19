Тихановська про позбавлення Мінська ЧС-2021 з хокею: білоруси не збираються грати зі злочинцями
Білоруський опозиційний політик Світлана Тихановська прокоментувала рішення ради ІІХФ про скасування проведення частини чемпіонату світу з хокею-2021 в Мінську.
Про це вона написала в своєму телеграм-каналі.
Тихановська підкреслила, що таким чином незаконно обраний президент Олександр Лукашенко не зміг продемонструвати, що він нібито все тримає під контролем.
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"Рада IIHF оголосив про перенесення чемпіонату світу з хокею. Це перемога, бо не буде додаткової хвилі репресій заради "зачистки" міста перед ЧС. Це перемога кожного білоруса, який знає, що хокей – це гра, і білоруси не збираються грати зі злочинцями. Це наша спільна перемога", – написала екскандидат в президенти Білорусі.
Тихановська також підкреслила, що це перемога Олександри Герасімені і Фонду спортивної солідарності, які активно працювали з федераціями та її партнерами, вели переговори і закликали не легітимізувати програвший вибори режим.
Що відомо про перенесення ЧС-2021 з Білорусі
- IIHF прийняли рішення забрати чемпіонат світу у Білорусі через безпекову ситуацію в країні.
- Куди перенесуть чемпіонат світу з Білорусі – поки не відомо. Також матчі ЧС-2021 мають пройти у Ризі (Латвія). Існує ймовірність, що Латвія самостійно прийме чемпіонат світу.
- Чемпіонат світу з хокею у 2021 році має пройти з 21 травня до 6 червня.
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