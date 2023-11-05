Одразу троє українців вийшли у стартовому складі Лехії на виїзний поєдинок 14-го туру польської Екстракляси проти Тихи. Мова йде про голкіпера Богдана Сарнавского, Івана Желізка та Максима Хланя, повідомляє 24 Канал.

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Забиває у другому поспіль матчі

Якраз Хлань на 24-йц хвилині розпечатав нульовий рахунок на табло. Якийсь неймовірно трудовий та технічний гол вдався півзахиснику. Максим вигриз м'яч на шляху у декількох суперників завдяки своєму дриблінгу та вже з останніх сил пробив по воротах суперника. Хланю до того всього ще й вдалось переграти голкіпера господарів.

Хлань забив свій другий гол за Лехію.

Гол українця став єдиним у перші 45 хвилин від обох колективів.

Відео голу Хланя

У другому таймі обидві команди забили вже три голи. Спершу господарі зрівняли цифри на табло 1:1, але згодом двічі м'яч вже побував у їх володіннях. Лехія знову повела у рахунку, але вже впевненіше 1:3. Ці цифри протримались до фінального свистка, який зафіксував перемогу команди трьох українців.

Вже у компенсований до поєдинку час господарі ще й заробили вилучення.

Автор голу Хлань був замінений вже у компенсований до матчу час. Сарнавський відстояв увесь поєдинок, так само як і Желізко, який заробив жовту картку.

Лехія після 14-ти турів замикає трійку лідерів турнірної таблиці, набравши 25 балів.

У Тихи 5-та позиція та стільки ж очок в активі.

Нагадаємо, що Хлань виступає за польський колектив із вересня 2023-го після того, як зі скандалом покинув луганську Зорю. Його контракт із поляками розрахований до кінця червня 2025-го. Схоже, Максим знайшов свою команду.