Досрочная победа: Цуренко вышла в финал Thailand Open, ярко одолев фаворитку – видео

Украинская теннисистка отомстила Бьянке Андрееску за выбивание Марты Костюк, заставив канадку не доиграть матч. Для Леси это первый финал с января 2019 года.

Бьянка Андрееску – Леся Цуренко 5:7 / 0:4 / отказ

На женском теннисном турнире Thailand Open 2023 определились финалистки. Старт в соревновании брали сразу три украинки – Даяна Ястремская, Марта Костюк и Леся Цуренко, пишет 24 канал.

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Первая покинула соревнование уже во втором раунде, тогда как Костюк проиграла главной фаворитке турнира Андрееску в четвертьфинале. Это позволило канадке выйти в 1/2 финала на последнюю нашу представительницу.

Заставила досрочно капитулировать

По пути в полуфинал Цуренко преодолела бельгийку Бонавентюр, спортсменку без страны Калинскую и немку Марию. Игра против канадки началась не слишком удачно для Леси, в первом сете она была на грани проигрыша (5:3).

Впрочем, когда Бьянцы оставался лишь один гейм до победы в сете, спортсменка из Ровенщины взяла четыре подряд и выиграла сет со счетом 7:5. Похоже, это совсем надломило Андрееску.

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Первый финал с 2019 года

Второй сет фаворитка начала с четырех проигранных гейма и сразу после этого отказалась от продолжения матча. Таким образом, Цуренко вышла в свой шестой финал в карьере и первый – за последние четыре года. В прошлых пяти финалах Леся одержала 4 победы и одно поражение.

Соперницей украинки будет представительница Китая Линь Чжу, которая в двух сетах обыграла свою соотечественницу Синь Ван – 6:2/6:4. Решающий поединок турнира в Хуа Хине состоится в воскресенье, 5 февраля. Начало – не раньше 12:30 по киевскому времени.

Видеообзор матча Андрееску – Цуренко: