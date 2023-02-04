Манафов/Белобородько – Хассан/Ибрагим 2:0 (6:4; 6:3)

В субботу, 4 февраля, состоялся третий матч противостояния сборных Украины и Ливана во Всемирной группе I Кубка Дэвиса. После двух стартовых побед украинцы были фаворитами парного поединка, пишет 24 канал.

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Непобедимый дуэт в составе Владислава Манафова и Ильи Белобородько поставил точку в противостоянии со сборной Ливана. Украинцы не проиграли ни одной своей подачи и в итоге нанесли поражение Бенджамину Хассану и Хасану Ибрагиму – 6:4; 6:3.

Таким образом, украинские теннисисты одержали досрочную победу над соперниками 3:0. Благодаря этой победе сборная Украины продолжит борьбу за выход к квалификации Мирового финала.

Своего соперника украинцы узнают на следующей неделе, когда станут известны все победители плей-офф Первой Мировой группы и неудачники квалификации финальной части Кубка Дэвиса.

Достойно внимания. Финальная стадия турнира пройдет с 12 сентября по 26 ноября 2023 года. Сейчас Украина занимает 37 место в мировом рейтинге мужских сборных. Действующий чемпион Кубка Дэвиса – сборная Канады.