Б'янка Андрееску – Леся Цуренко 5:7 / 0:4 / відмова

На жіночому тенісному турнірі Thailand Open 2023 визначились фіналістки. Старт у змаганні брали одразу три українки – Даяна Ястремська, Марта Костюк та Леся Цуренко, пише 24 канал.

До теми Світоліна потужною промовою звернулась до МОК, пригадавши загиблого багатоборця Андрощука

Перша залишила змагання вже у другому раунді, тоді як Костюк програла головній фаворитці турніру Андрееску у чвертьфіналі. Це дозволило канадійці вийти в 1/2 фіналу на останню нашу представницю.

Змусила достроково капітулювати

На шляху до півфіналу Цуренко подолала бельгійку Бонавентюр, спортсменку без країни Калінскую та німкеню Марію. Гра проти канадійки почалась не надто вдало для Лесі, у першому сеті вона була на межі програшу (5:3).

Втім коли Б'янці залишався лише один гейм до перемоги в сеті, спортсменка з Рівненщини взяла чотири поспіль та виграла сет з рахунком 7:5. Схоже, це остаточно надломило Андрееску.

Читайте також Україна достроково здолала Ліван у плей-офф Кубка Девіса, вигравши третій поєдинок поспіль

Перший фінал з 2019 року

Другий сет фаворитка почала з чотирьох програних геймів і одразу після цього відмовилась від продовження матчу. Таким чином, Цуренко вийшла у свій шостий фінал в кар'єрі і перший – за останні чотири роки. У минулих п'яти фіналах Леся здобула 4 перемоги та одну поразку.

Суперницею українки буде представниця Китаю Лінь Чжу, яка у двох сетах переграла свою співвітчизницю Сінь Ван – 6:2 / 6:4. Вирішальний поєдинок турніру в Хуа Хіні відбудеться у неділю, 5 лютого. Початок – не раніше 12:30 за київським часом.

Відеоогляд матчу Андрееску – Цуренко: