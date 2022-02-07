В каких соревнованиях следует рассчитывать на самые жаркие "битвы" за награды?

Это отличный вопрос, на него можно посмотреть с разных сторон. К примеру, какой бой будет наиболее интригующим? Или какое соревнование будет самым трудным? Лично я выбираю женский скелетон из-за его разнообразия. В этом году на Кубке мира была гонка, где все восемь лучших спортсменов были из разных стран. Подобных случаев не так много в других видах спорта.

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Поэтому скелетон в этом году может выиграть любой: кто-то из Нидерландов, Великобритании, Австрии, Китая, Германии – назвать можно хотя бы эти. Конечно, есть страны с шансом на победу, которые я сейчас не упомянул. Особенно если учесть тот факт, что эти соревнования невероятно техничны. Здесь есть так много элементов, которых я даже не видел раньше, поэтому может произойти нечто совершенно неожиданное. Конечно, на протяжении всех соревнований будет что-то стоящее, но если вы спрашиваете о моей рекомендации, то это однозначно женский скелетон — не пропустите!

Как коронавирус может повлиять на распределение мест среди спортсменов? Речь идет не только о карантине в случае заражения, но и о распространении инфекции, из-за чего вся наработанная к сезону подготовка может быть бесполезна.

Жаль это признавать, но коронавирус, безусловно, повлияет на многие результаты. Жизнь несправедлива и не всегда все честно. Некоторые страны имели доступ к возможностям, которых не имели другие. Некоторые спортсмены не смогли поехать по определенным направлениям из-за миграционных ограничений. Некоторые страны имели доступ к вакцине, которая позволила быстрее вернуться к нормальному темпу жизни. Учитывая это, становится ясно, что с самого начала спортсмены имели разные условия подготовки.

Но в то время когда ты попадаешь сюда, все остальное становится неважным. Все отодвигается на второй план, а главным остается желание. Как сильно ты этого желаешь? Насколько тебе важна эта золотая медаль и на что ты готов, чтобы получить ее?

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В этом смысле ничего не имеет значения. Но прагматично, биологически, экономически, физически это точно повлияет.

Некоторые спортсмены в течение года готовились только к Олимпиаде, часто жертвуя другими стартами в течение сезона. Стоило ли так рисковать?

Я очень люблю Олимпийские игры, особенно зимние. Похоже, что любить еще больше невозможно. Для меня это самое зрелищное событие на Земле. Я сделал бы все, что в моих силах, чтобы иметь шанс на участие в Олимпийских играх. Я пожертвовал бы этой возможностью лишь в том случае, если бы случились какие-то соревнования, которые помогли бы мне повысить свои навыки перед Олимпиадой. Лично для меня четыре года будут постоянно связаны с Олимпиадой. Будь я сноубордистом, я бы отдавался только Олимпиаде и забыл бы о X-Games. Именно ей, а не чемпионату мира.