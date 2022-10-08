Мудрик получил похвалу от легенд Арсенала и Барселоны

Игра Михаила Мудрика заслуживает все больше аплодисментов и комплиментов от мирового футбольного сообщества. Похвалила футбол в исполнении воспитанника Шахтера легенда лондонского Арсенала Тьерри Анри.

Тьерри: Мне всегда нравится, что он играет друг против друга

Звездный в прошлом нападающий "канониров" и сборной Франции высоко отметил игру Михаила Мудрика. Тьерри Анри видел матчи левого вингера в футболке сборной Украины.

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Когда вы проводите такие игры и выступления в Лиге чемпионов, люди замечают вас. Я видел, как он играет за Украину, и он выглядел очень впечатляюще. Мне нравится его непосредственность. Меня иногда раздражает, когда с мячом всегда оказываются вингеры,

– сказал француз.

Анри не стал делать прогнозы о предстоящем трансфере Мудрика в Европу. Но раньше была информация о заинтересованности Арсенала. Вроде бы лондонский клуб продолжит следить за Михаилом и зимой может сделать официальное предложение "горнякам".

"Если вы видите свободное пространство позади защиты и вы видите поле перед собой, тогда просто идите и бегите на людей. Мне всегда нравится, что он играет друг против друга. Он хороший игрок. Он был связан со многими командами, поэтому посмотрим, где он окажется", – добавил Анри.

Интересно, что Мудрик признался, что не сможет отказать "канонирам", если они сделают официальное предложение.

В новом сезоне Мудрик провел 7 матчей, в которых отличился 2 голами и 6 ассистами.