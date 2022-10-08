Тьєррі: Мені завжди подобається, що він грає один проти одного

Зірковий у минулому нападник "канонірів" та збірної Франції високо відзначив гру Михайла Мудрика. Тьєррі Анрі бачив матчі лівого вінгера у футболці збірної України.

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Коли ви проводите такі ігри та виступи у Лізі чемпіонів, люди помічають вас. Я бачив, як він грає за Україну, і він виглядав досить вражаюче. Мені подобається його безпосередність. Мене іноді дратує, коли із м'ячем завжди опиняються вінгери,

– сказав француз.

Анрі не став робити прогнози про майбутній трансфер Мудрика у Європу. Але раніше була інформацію про зацікавленість Арсенала. Начебто лондонський клуб продовжить стежити за Михайлом та взимку може зробити офіційну пропозицію "гірникам".

"Якщо ви бачите вільний простір позаду захисту і ви бачите поле перед собою, тоді просто йдіть та біжіть на людей. Мені завжди подобається, що він грає один проти одного. Він гарний гравець. Він був пов'язаний із багатьма командами, тож подивимось, де він опиниться", – додав Анрі.

Цікаво, що Мудрик зізнався, що не зможе відмовити "канонірам", якщо ті зроблять офіційну пропозицію.

До слова. У новому сезоні Мудрик провів 7 матчів, у яких відзначився 2 голами та 6 асистами.