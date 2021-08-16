Несчастный случай произошел во время матча между командами Горизонт-Лановцы и Красная Лука. Игра происходила в Лановцах.

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В перерыве игры Андрей Герасимчук заявил партнерам, что не выйдет на второй тайм, ведь не очень хорошо себя чувствует, поэтому он остался в раздевалке. Но когда игра возобновилась, игрок вышел из помещения. После этого потерял сознание.

На поле сразу же были вызваны медики.

"Бригада прибыла очень быстро – за пять минут, потому что находится недалеко от стадиона. Медики более полутора часов проводили реанимацию на поле, потому что не могли его перевезти в больницу, пока он не будет подавать признаки жизни. Вроде удавалось его вернуть, но как только они переставали реанимировать, то ему стало хуже. В результате наш коллега, друг умер", – рассказал представитель футбольного клуба Горизонт-Лановцы Андрей Засядко.

После смерти, тело Андрея Герасимчука забрали на экспертизу в Тернополь. Похоронят его 17 августа в селе Татаринцы, где он проживал после женитьбы. Женился он всего два года назад.