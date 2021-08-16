Нещасний випадок стався під час матчу між командами Обрій-Ланівці та Красна Лука. Гра відбувалася у Ланівцях.

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У перерві гри Андрій Герасимчук заявив партнерам, що не вийде на другий тайм, адже не дуже добре себе почуває, тож він залишився у роздягальні. Але коли гра поновилася, гравець вийшов з приміщення. Після цього знепритомнів.

На поле ж одразу були викликані медики.

"Бригада прибула дуже швидко – за п'ять хвилин, бо знаходиться недалеко від стадіону. Медики більше півтори години проводили реанімацію на полі, бо не могли його перевезти в лікарню, поки він не буде подавати ознаки життя. Ніби вдавалося його повернути, але як тільки вони переставали реанімувати, то йому гіршало. В результаті, наш колега, друг помер", – розповів представник футбольного клубу Обрій-Ланівці Андрій Засядко.

Після смерті, тіло Андрія Герасимчука забрали на експертизу в Тернопіль. Поховають його 17 серпня у селі Татаринці, де він проживав після одруження. Одружився він лише два роки тому.