В субботу и воскресенье, 13-14 февраля, в Тернополе состоялся пятый всеукраинский чемпионат по хоккею среди любителей Ternopil Hockey Classic – 2021. В рамках соревнований, в которых принимало участие около 20 любительских команд, провели традиционную "Тренировку со звездой", но в совершенно необычном формате.

Мастер-класс для участников Ternopil Hockey Classic – 2021 провел четырехкратный чемпион Украины, капитан национальной сборной, спортивный директор УХЛ Александр Победоносцев.

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В ходе открытого мастер-класса участники провели серию упражнений на улучшение технических навыков, катания, владения клюшкой и дали ценные профессиональные советы. Также Александр Победоносцев помог "ученикам" улучшить свою технику и рассказал о секретах своего профессионального мастерства.

"Если честно, я впервые тренировал любителей и для меня это тоже новый и интересный опыт. Так что думаю, что и участники, и мы, тренеры, смогли вынести для себя много ценных уроков. Ребята тренируются, стараются, задают нам очень много вопросов. Их очень интересует хоккей, в том числе технические нюансы – как правильно бросать или пробивать буллиты. Я думаю, что такие мероприятия важны не только для хоккея, но и для всех видов спорта. Это здорово, когда опытные профессиональные игроки помогают любителям, и дают им возможность реализовать себя на этом этапе", – рассказал Александр Победоносцев.

Поддержал "Тренировки со звездой" и игрок местного баскетбольного клуба Тернополь Александр Тищенко, который провел символическое вбрасывание в матче на первое место Ternopil Hockey Classic – 2021.



Александр Тищенко сделал символический вброс / Фото УХЛ

В конце тренировки участники провели двусторонний поединок, чтобы закрепить полученные навыки и знания. К слову, участие в матче принял и звездный тренер, который и в ходе игры давал ценные советы своим "ученикам". Этот мастер-класс – второй в истории Лиги, проведенный для любителей.