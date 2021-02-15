Экс-чемпион мира по боксу Василий Ломаченко сыграл за хоккейную команду Аккерман из своего родного города. Его команда не смогла победить Бессарабию из Измаила, но игра получилась напряженной, собрав множество зрителей.

Это вторая игра между клубами Аккерман и Бессарабия. В первой игре Аккерман победил со счетом 7:3, но в этой проиграл со счетом 9:10.

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Ломаченко играл нападающим за команду родного города. Несмотря на огромный разрыв в первых двух таймах 2:8, Аккерману почти удалось сравнять счет до конца игры.

Последний бой Ломаченко

В октябре 2020 года Лопес в 12-раундовом поединке победил Ломаченко. Бой завершился небольшим скандалом. Решение одного из судей возмутило украинскую команду. Джули Ледерман отдала Василию лишь один раунд.

Украинский боксер хило вел себя на ринге, а после схватки объяснил, что проводил бой с травмированным плечом. Боксер из Украины был прооперирован и уже понемногу возвращается к полноценным тренировкам. Он предпочитает провести бой-реванш с Теофимо, но американец наотрез отказывается от еще одного поединка с Василием.

Самой большой ошибкой украинца было то, что в соглашении поединка не было пункта о реванше.