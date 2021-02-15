У суботу та неділю, 13-14 лютого, в Тернополі відбувся п'ятий всеукраїнський чемпіонат з хокею серед аматорів Ternopil Hockey Classic – 2021. В рамках змагань, в яких брало участь близько 20 аматорських команд, провели традиційне "Тренування із зіркою", але в зовсім незвичному форматі.

Майстер-клас для учасників Ternopil Hockey Classic – 2021 провів чотириразовий чемпіон України, капітан національної збірної, спортивний директор УХЛ Олександр Побєдоносцев.

Варте уваги Ломаченко зіграв у хокей за команду з Білгород-Дністровська: фото

В ході відкритого майстер-класу учасники провели серію вправ на поліпшення технічних навичок, катання, володіння ключкою і дали цінні професійні поради. Також Олександр Побєдоносцев допоміг "учням" поліпшити свою техніку і розповів про секрети своєї професійної майстерності.

"Якщо чесно, я вперше тренував аматорів і для мене це теж новий і цікавий досвід. Так що думаю, що і учасники, і ми, тренери, змогли винести для себе багато цінних уроків. Хлопці тренуються, намагаються, задають нам дуже багато питань. Їх дуже цікавить хокей, в тому числі технічні нюанси - як правильно кидати або пробивати буліти. Я думаю, що такі заходи важливі не тільки для хокею, а й для всіх видів спорту. Це здорово, коли досвідчені професійні гравці допомагають аматорам, і дають їм можливість реалізувати себе на цьому етапі", – розповів Олександр Побєдоносцев.

Підтримав "Тренування із зіркою" і гравець місцевого баскетбольного клубу Тернопіль Олександр Тищенко, який провів символічне вкидання в матчі на перше місце Ternopil Hockey Classic – 2021.



Олександр Тищенко зробив символічне вкидання / Фото УХЛ

В кінці тренування учасники провели двосторонній поєдинок, щоб закріпити отримані навички та знання. До слова, участь в матчі взяв і зоряний тренер, який і в ході гри давав цінні поради своїм "учням". Цей майстер-клас – другий в історії Ліги, проведений для любителів.