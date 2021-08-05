Терлюга принесла Украине историческое "серебро" Олимпиады-2020 по карате

Анжелика Терлюга вышла в финал Олимпийских игр в Токио. Украинский каратистка принесла нашей стране третье "серебро".

Обидное поражение в финале

29-летняя украинская каратистка сошлась в финальной схватке с представительницей Болгарии Ивет Горанова. Неуступчивая соперница стала настоящей сенсацией Олимпийских игр в Токио.

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Девушки активно начали поединок. Одесситка упала на татами, но классно отбилась от атаки соперницы. У Горанова неожиданно возникли проблемы со здоровьем. Небольшая пауза возникла в матче. Обе каратистки получили по одному баллу.

Болгарская каратистка сразу вышла вперед в счете 2:1, хотя вела довольно прагматичный бой. Анжелике нужно было идти ва-банк. Украинка пошла вперед, но соперница ударом стопы увеличила свое преимущество до 4:1. Совсем немного не хватило украинке, чтобы попасть в подбородок Ивет.