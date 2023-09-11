На турнире в Ирландии украинцы выиграли пять медалей. "Золото" добыли Анжелика Терлюга и Ризван Талибов, а бронзовые награды на счету Екатерины Кривой, Анастасии Степашко и Андрея Заплитного.

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Феноменальный сезон Терлюги и Талибова

Именно победители последнего этапа от Украины и получили престижные награды Grand Winner от Всемирной федерации карате (WKF) по итогам сезона Премьер-лиги. Ими отмечают лучших каратистов года главной серии соревнований под эгидой WKF. Победителями становятся спортсмены, набравшие наибольшее количество баллов на этапах Премьер-лиги в течение сезона.

Вице-чемпионка Олимпиады-2020 Анжелика Терлюга в очередной раз стала лучшей в мире. В категории до 55 килограмм она выиграла три из четырех этапов Премьер-лиги и в пятый раз завоевала титул Grand Winner.

25-летний Ризван Талибова, который в течение сезона дважды побеждал на этапах в весовой категории более 84 килограммов, впервые в карьере триумфовал в престижной премии.