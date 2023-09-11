Сборная Украины мощно выступила на соревнованиях и во второй раз подряд стала победительницей этапа Кубка мирового вызова. Всего на счету украинских спортсменов 7 медалей на турнире в Венгрии, пишет 24 Канал.

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Верняев снова оформил "золото" плюс "серебро"

Этим соревнованиям предшествовали выступления украинских гимнастов в турецком Мерсине, там сборная Украины также триумфовала в медальном зачете, завоевав восемь наград.

Именно эти 2 турнира стали первыми по возвращении в спорт для Олега Верняева. Украинский олимпийский чемпион снова продемонстрировал свой класс и завоевал 2 медали.

Сначала Олег стал вице-чемпионом в упражнениях на коне, получив за свое выступление 14,633 баллов. Позже он добавил "золото" на параллельных брусьях, это выступление украинца оценили в 14.966 баллов.

Смотрите видео с получением "серебра" от Верняева

Видео с чемпионским выступлением на параллельных брусьях

Всего на этапе в Сомбатхее Украина была представлена шестью спортсменами. В заявку команды вошли: Назар Чепурный, Олег Верняев, Пантелей Колодий, Никита Мельников, Елизавета Губарева и Анна Лащевская.

Кроме 2 медалей Олега Верняева награды Украине принесли: "золото" (Назар Чепурный в опорном прыжке и Анна Лащевская на бревне), "серебро" (Елизавета Губарева на разновысоких брусьях и колоде), "бронзу" (Назар Чепурный на параллельных брусьях).