Сборная Украины мощно выступила на соревнованиях и во второй раз подряд стала победительницей этапа Кубка мирового вызова. Всего на счету украинских спортсменов 7 медалей на турнире в Венгрии, пишет 24 Канал.
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Верняев снова оформил "золото" плюс "серебро"
Этим соревнованиям предшествовали выступления украинских гимнастов в турецком Мерсине, там сборная Украины также триумфовала в медальном зачете, завоевав восемь наград.
Именно эти 2 турнира стали первыми по возвращении в спорт для Олега Верняева. Украинский олимпийский чемпион снова продемонстрировал свой класс и завоевал 2 медали.
Сначала Олег стал вице-чемпионом в упражнениях на коне, получив за свое выступление 14,633 баллов. Позже он добавил "золото" на параллельных брусьях, это выступление украинца оценили в 14.966 баллов.
Смотрите видео с получением "серебра" от Верняева
Видео с чемпионским выступлением на параллельных брусьях
Всего на этапе в Сомбатхее Украина была представлена шестью спортсменами. В заявку команды вошли: Назар Чепурный, Олег Верняев, Пантелей Колодий, Никита Мельников, Елизавета Губарева и Анна Лащевская.
Кроме 2 медалей Олега Верняева награды Украине принесли: "золото" (Назар Чепурный в опорном прыжке и Анна Лащевская на бревне), "серебро" (Елизавета Губарева на разновысоких брусьях и колоде), "бронзу" (Назар Чепурный на параллельных брусьях).
Такие результаты позволили Украине выиграть медальный зачет этапа в Сомбатхее, опередив венгерских гимнастов благодаря большему количеству серебряных наград.
Медальный зачет турнира: топ-4
- Украина – 3 "золото" + 3 "серебро" + 1 "бронза" = 7 медалей
- Венгрия – 3 + 2 + 3 = 8
- Кипр – 1 + 2 + 0 = 3
- Чехия – 1 + 1 + 3 = 5