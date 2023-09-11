На турнірі в Ірландії українці виграли 5 медалей. "Золото" здобули Анжеліка Терлюга та Різван Талібов, а бронзові нагороди на рахунку Катерини Кривої, Анастасії Степашко та Андрія Заплітного.

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Феноменальний сезон Терлюги та Талібова

Саме переможці останнього етапу від України й отримали престижні нагороди Grand Winner від Всесвітньої федерації карате (WKF) за підсумками сезону Прем’єр-ліги. Ними відзначають найкращих каратистів року головної серії змагань під егідою WKF. Переможцями стають спортсмени, які набрали найбільшу кількість балів на етапах Прем'єр-ліги протягом сезону.

Віцечемпіонка Олімпіади-2020 Анжеліка Терлюга вчергове стала найкращою у світі. У категорії до 55 кілограм вона виграла три з чотирьох етапів Прем’єр-ліги та вп’яте здобула титул Grand Winner.

25-річний Різван Талібова, який протягом сезону двічі перемагав на етапах у ваговій категорії понад 84 кілограми вперше в кар’єрі тріумфував у престижній премії.