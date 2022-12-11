В ночь с 10 на 11 декабря в американской Омахе, штат Небраска, состоялся вечер бокса, главным событием которого стал бой американского чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда против россиянина Давида Аванесяна.

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В стартовых раундах соперники не форсировали события, присматриваясь друг к другу. Действующий чемпион чаще наносил удары по сопернику, донимая россиянина аперкотами.

Начиная с четвертого раунда американец начал наращивать свое преимущество, совмещая удары по голове и корпусу андердога.

Брутальный нокаут

Развязка неожиданно наступила в шестой трехминутке. Кроуфорд в очередном размене нанес Аванесяну левый аперкот, добавив прицельный правый хук. От удара россиянин свалился на конвас и даже не имел шансов подняться. Аванесяна еще долго приводили в чувство.

Видео нокаута Кроуфорда

Статистика американского чемпиона. Теренс Кроуфорд успешно провел шестую защиту титула чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе. На профи-ринге американец провел 39 боев, причем все завершились его победой.