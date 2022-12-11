У ніч з 10 на 11 грудня в американській Омасі, штат Небраска, відбувся вечір боксу, головною подією якого став бій американського чемпіона світу за версією WBO у напівсередній вазі Теренса Кроуфорда проти росіянина Давида Аванесяна.

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У стартових раундах суперники не форсували подій, придивляючись один до одного. Діючий чемпіон частіше наносив удари по супернику, дошкуляючи росіянина аперкотами.

Починаючи з четвертого раунду американець почав нарощувати свою перевагу, поєднуючи удари по голові та корпусу андердога.

Брутальний нокаут

Розв'язка несподівано настала у шостій трихвилинці. Кроуфорд у черговому розміні наніс Аванесяну лівий аперкот, додавши прицільний правий хук. Від удару росіянин звалився на канвас і навіть не мав шансів підвестися. Аванесяна ще довго приводили до тями.

Відео нокауту Кроуфорда

Статистика американського чемпіона. Теренс Кроуфорд успішно провів шостий захист титулу чемпіона світу за версією WBO у напівсередній вазі. На профі-рингу американець провів 39 боїв, причому всі завершилися його перемогою.