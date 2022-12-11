В ночь с 10 на 11 декабря в Нью-Йорке прошел вечер бокса, главным событием которого стал поединок бывшего абсолютного чемпиона в легком весе американца Теофимо Лопеса и испанца Сандора Мартина.

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Поединок не оказался легкой прогулкой для американца. Соперник предложил достаточно конкурентный бокс своему титулованому оппоненту. В начале второго раунда Мартин поймал Лопеса, отправив его в нокдаун. Рефери открыл отсчет, с чем был не согласен бывший абсолют.

Видео нокдауна Лопеса

Начиная с третьей трехминутки, Лопес усилил давление на соперника. Однако Сандор пытался отвечать встречным ударам и контратаками.

Видео боя в 6 раунде

В 7-м раунде Лопес снова побывал на полу, но на этот раз без нокдауна – удар пришелся по затылку. Если бы Мартин был более активным и агрессивным, результат поединка был бы совершенно другим.

По итогам 10 раундов двое из трех судей отдали победу Тео Лопесу – победу разделенным решением.

Итог боя:

Теофимо Лопес (США) – Сандор Мартин (Испания) – SD 10 ( 94-95, 96-93, 97-92 )

Видео лучших моментов боя Лопес – Мартин

Напомним, в октябре 2020 года Теофимо Лопес выиграл у украинца Василия Ломаченко бой за три пояса легкого веса и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе.

В следующем поединке Лопес сенсационно проиграл австралийцу Джорджу Камбососу, потеряв звание абсолюта.

В августе 2022 года Тео успешно вернулся на ринг, победив Педро Кампу технокаутом в 7-м раунде.