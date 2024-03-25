Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что теракт в торговом центре “Крокус Сити холл” под Москвой вызвал опасения во Франции по обеспечению безопасности на Олимпиаде в Париже. По его словам, главы французских спецслужб проведут встречу в четверг, “чтобы обсудить все выводы относительно атаки на Москву”.

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Во Франции обеспокоены безопасностью Олимпиады-2024

22 марта неизвестные с оружием ворвались в торговый центр "Крокус Сити холл" под Москвой. Они начали расстреливать гражданских. В результате инцидента известно о более 100 погибших россиян и большом количестве пострадавших.

"Франция, поскольку мы защищаем универсальные ценности и выступаем за светскость... находится под особой угрозой, особенно во время таких экстраординарных событий как Олимпийские игры.

У нас очень эффективная система разведки. Мы пресекаем подготовку заговоров почти каждый месяц", - сказал Дарманен.

Важно. Олимпийские игры 2024 состоятся с 26 июля по 11 августа в столице Франции Париже.