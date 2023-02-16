Лондонский Арсенал потерпел болезненное поражение от Манчестер Сити (1:3) в перенесенном матче 12-го тура АПЛ. "Канониры" проиграли прямому конкуренту за чемпионство, уступив "горожанам" первую строчку турнирной таблицы.
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Встреча старых друзей
Впрочем, поединок лидеров чемпионата имел еще один подтекст. В этом матче защитник Арсенала Александр Зинченко играл против своей бывшей команды и тренера, с которым по-прежнему сохраняет дружеские отношения.
Не удивительно, что после матча к расстроенному поражением Зинченко подошел Гвардиола, чтобы его успокоить. Испанец по-отечески обнял украинца и поддержал его словами.
Видео встречи Зинченко и Гвардиолы после матча Арсенал – МанСити
Карьера Зинченко в Англии
- Напомним, что Александр Зинченко стал игроком Манчестер Сити летом 2016 года.
- Сначала молодому футболисту было тяжело попасть в основу "горожан", поэтому его отправили набираться опыта в ПСВ Эйндховен.
- После сезона в Эредивизи украинец вернулся в команду Гвардиолы и начал постепенно завоевывать место в старте.
- С 2017 по 2022 год Зинченко сыграл 128 матчей за МанСити, забил 2 гола и отдал 12 ассистов.
- За это время украинец 4 раза становился чемпионом Англии (2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22), 4 раза выигрывал Кубок лиги (2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020) был обладателем Кубка Англии (2018/19) и Суперкубка Англии (2019).
- Летом 2022 года Зинченко перешел за 35 миллионов евро в лондонский Арсенал.