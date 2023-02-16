Лондонский Арсенал потерпел болезненное поражение от Манчестер Сити (1:3) в перенесенном матче 12-го тура АПЛ. "Канониры" проиграли прямому конкуренту за чемпионство, уступив "горожанам" первую строчку турнирной таблицы.

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Встреча старых друзей

Впрочем, поединок лидеров чемпионата имел еще один подтекст. В этом матче защитник Арсенала Александр Зинченко играл против своей бывшей команды и тренера, с которым по-прежнему сохраняет дружеские отношения.

Не удивительно, что после матча к расстроенному поражением Зинченко подошел Гвардиола, чтобы его успокоить. Испанец по-отечески обнял украинца и поддержал его словами.

Видео встречи Зинченко и Гвардиолы после матча Арсенал – МанСити

Карьера Зинченко в Англии