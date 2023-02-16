Лондонський Арсенал зазнав болючої поразки від Манчестер Сіті (1:3) у перенесеному матчі 12-го туру АПЛ. "Каноніри" програли прямому конкуренту за чемпіонство, поступившись "містянам" першим рядком турнірної таблиці.
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Зустріч старих друзів
Втім, поєдинок лідерів чемпіонату мав ще один підтекст. У цьому матчі захисник Арсеналу Олександр Зінченко грав проти своєї колишньої команди і тренера, з яким досі зберігає дружні стосунки.
Тож не дивно, що після матчу до засмученого Зінченка підійшов Гвардіола, щоб заспокоїти учня. Іспанець по-батьківському обійняв українця та підтримав його словами.
Відео зустрічі Зінченка і Гвардіоли після матчу Арсенал – МанСіті
Кар'єра Зінченка в Англії
- Нагадаємо, що Олександр Зінченко став гравцем Манчестер Сіті влітку 2016 року.
- Спочатку молодому футболісту було важко потрапити в основу "містян", тож його відправили набиратися досвіду у ПСВ Ейндховен.
- Після сезону в Ередивізі українець повернувся до команди Гвардіоли і почав поступово завойовувати місце в старті.
- З 2017 по 2022 рік Зінченко зіграв 128 матчів за МанСіті, забив 2 голи і віддав 12 асистів.
- За цей час українець 4 рази ставав чемпіоном Англії (2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22), 4 рази вигравав Кубок ліги (2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21), був володарем Кубка Англії (2018/19) та Суперкубка Англії (2019).
- Влітку 2022 року Зінченко перейшов за 35 мільйонів євро до лондонського Арсеналу.