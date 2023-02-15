Арсенал – Манчестер Сити 1:3

Голы: Сака, 42 (пен) – Де Брюйне, 24, Грилиш, 72, Холанд, 82.

В этом сезоне главными претендентами на победу в АПЛ являются Арсенал и Манчестер Сити. В первом круге их встреча была перенесена из-за накладки с еврокубковым поединком лондонцев.

Как это было Онлайн-трансляция матча Арсенал – Манчестер Сити

И только в середине февраля фавориты чемпионата впервые сошлись между собой. Перед этой игрой Арсенал имел преимущество в три очка манкунианцам, при этом сыграв на матч меньше. 24 канал.

Поэтому подопечным Гвардиолы очень нужно было побеждать на "Эмирейтсе". В составе лондонцев с первых минут появился Александр Зинченко, прошлым летом переехавший в столицу Великобритании именно из МанСити.

Провал защитника

Украинец уже играл против манкунианцев в Кубке, но только полтайма. Арсенал смог навязать сопернику свою игру, но открыть счет смогли именно гости.

Правый защитник Томмиасу под прессингом на ровном месте подарил мяч Де Брюйне, который вышел один на один с Рамсдейлом и опрокинул англичанина.

Арсенал же собрался и восстановил паритет. Эдерсон в своей площадке сбил Нкетию и судья после VAR назначил пенальти. Его без проблем реализовал Сака.

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Беззубый Арсенал

Второй тайм был насыщен борьбой, но моментов было гораздо больше у гостей. Арсенал же слишком прижался к своим воротам и новая ошибка в защите снова привела к пропущенному голу.

В середине второго тайма Магальяэс подарил в центре поля мяч Бернарду Силви. Португалец отпасовал на Холанда, а тот из-за Гюндогана нашел на углу площадки Грилиша. Джеку удался бильярдный удар в дальний угол.

Лондонцы попытались сразу восстановить паритет, но Сити закрыл игру на 82-й минуте. После хорошей перепасовки Де Брюйне прострелил в центр, где первым на мяче был Холанд. Норвежец оформил свой уже 26-й гол в АПЛ.

Сил и ресурса отыграться у Арсенала не нашлось. Манчестер Сити догоняет Арсенал и обходит его по разнице мячей, однако у команды Зинченко еще есть поединок в запасе. Следующая игра этих соперников пройдет в конце апреля.