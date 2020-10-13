Захисник "Шахтаря" Сергій Кривцов розповів, як проходить його захворювання COVID-19.

Кривцов у інтерв'ю ютуб-каналу "Влада Седан" розповів про те, як позитивний тест на коронавірус змінив його життя. Нагадаємо, COVID-19 був діагностований у дев'яти гравців "Шахтаря" і такої ж кількості співробітників клубу.

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"Добре себе почуваю. Правда, вже тиждень у мене нюху немає. Як сказав дружині, після вправ, в принципі, можу не купатися. Все нормально", – жартує відомий своїм почуттям гумору Сергій Кривцов.

Перші симптоми коронавируса відчув 4 жовтня ввечері. Пив каву на кухні, зрозумів, що смак відчуваю, але немає аромату кави. Почав часник свіжий різати і нюхати – те ж саме, нічого не відчув. Потім пішов дружині показував, а вона: "Та ти що, це ж часник, як ти його не відчуваєш?" Тоді зрозумів, що, напевно, мене вразило.

Що відомо про коронавірус у "Шахтарі"

У неділю, 4-го жовтня, стало відомо про позитивний тест на COVID-19 голкіпера Андрія Пятов і півзахисника Тараса Степаненко, а також декількох співробітників "Шахтаря".

Через це у розташування національної команди не вирушили Микола Матвієнко, Віктор Коваленко, Марлос і Жуніор Мораес. У "Шахтарі" провели нове тестування футболістів, тренерського штабу і персоналу на коронавірус. 6 жовтня стали відомі результати – всі вони негативні.