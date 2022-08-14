Одностороннее избиение

Обидчик Василия Ломаченко неудачно провел первую защиту титулов в бою против Джорджа Камбососа. Хотя австрийский боксер уже тоже потерял чемпионские титулы во встрече против Дэвина Хейни, пишет 24 канал.

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Поэтому Теофимо Лопесу пришлось начинать свой путь к званию абсолютного чемпиона мира в легком весе с нуля. Для разогрева американец провел сражение против Педро Кампы из Мексики.

На протяжении всего боя преимуществом владел американец, доведший до победы в седьмом раунде. Теофимо вроде бы призвал соперника к бою, но тот не велся на провокационное поведение американца. Лопес без лишних усилий наносил все больше ударов по лицу Кампы. Одностороннее избиение мексиканца остановил судья, не позволив устроить настоящую мясорубку на ринге в Лас-Вегасе.

Лопес техническим нокаутом в 7-м раунде победил Кампу. Это 17-я победа Теофимо в карьере при одном поражении.

Видеообзор боя Лопес – Кампа