Обидчик Ломаченко торжествовал в новом весе

Теофимо Лопес ярко дебютировал в первом полусреднем весе. Он нокаутом победил оппонента.

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Соперником американского боксера в 10-раундовом бою был Педро Кампа из Мексики, до сих пор имевший лишь одно поражение в карьере, как и Лопес.

Болельщики не смогли увидеть большого шоу или сенсации. Все время Тео доминировал на ринге и поединок пришел к логическому финишу в 7-м раунде.

Ближе к концу трехминутки преимущество американца стало еще более очевидным. Теофимо наносил все больше ударов, тогда как Педро все реже отвечал на атаки оппонента.

Сначала Лопес отправил соперника в нокдаун, а вскоре судья не выдержал одностороннего избиения и остановил бой.

Видео момента

Теофимо Лопес одержал 17-ю победу на профи-ринге техническим нокаутом в 7-м раунде.

Напомним. Теофимо Лопес в 2020 году победил украинца Василия Ломаченко и отобрал у него чемпионские титулы.

Видео празднования Лопеса