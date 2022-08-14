Одностороннє побиття

Кривдник Василя Ломаченка невдало провів перший захист титулів у бою проти Джорджа Камбососа. Хоча австрійський боксер вже теж втратив чемпіонські титули у зустрічі проти Девіна Хейні, пише 24 канал.

До теми Повернення кривдника Ломаченка: Лопес нокаутував Кампу в 7-му раунді – відеоогляд бою

Тому Теофімо Лопесу довелось розпочинати свій шлях до звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі з нуля. Для розігріву американець провів бій проти Педро Кампи з Мексики.

Протягом усього бою перевагою володів американець, яку довів до перемоги у сьомому раунді. Теофімо начебто закликав суперника до бою, але той не вівся на провокаційну поведінку американця. Лопес без зайвих зусиль наносив все більше ударів по обличчі Кампи. Одностороннє побиття мексиканця зупинив суддя, не дозволивши влаштувати справжню м'ясорубку на ринзі у Лас-Вегасі.

Лопес технічним нокаутом у 7-му раунді переміг Кампу. Це 17-та звитяга Теофімо у кар'єрі при одній поразці.

Відеоогляд бою Лопес – Кампа