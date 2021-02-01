Украинский боксер Василий Ломаченко после поражения Теофимо Лопесу планирует вернуться в ринг уже весной 2021 года. Теофимо Лопес-старший назвал оптимального соперника для Ломаченко.

Источник: ESNEWS

Лопес-старший считает, что Ломаченко следует встретиться с молодыми боксерами, которые громко говорят о себе.

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"С любым из ребят, которые хвастаются тем, что чего-то достигли в легком весе. Назовите мне одного бойца, который что-то сделал в легком дивизионе. Таких нет. Единственный – мой сын. Никто из них не дрался с чемпионом. Ни в одном из своих боев они не были андердогом. С кем они, черт побери, дрались? Им нужно сделать шаг вперед и сразиться с моим сыном", – сказал Лопес.

Лопесу предложили выбрать соперника Ломаченко среди таких боксеров: Джервонта Дэвис, Райан Гарсия и Девин Хэйни. Он считает, что лучшим соперником для Ломаченко будет Дэвис, на прозвище "Танк".

Думаю, возможно, "Танк" из-за его мощности – у него до сих пор есть этот один удар-динамит, который он может использовать. Но все зависит от того, сможет ли он поймать Лома. Я не думаю, что Лома будет стоять у канатов, как Лео Санта Крус,

– сказал Лопес-старший.

Кто станет соперником Ломаченко