Бывший чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) выложил нарезку моментов из его боя против Теофимо Лопеса.

Соответствующее видео он вызложил в инстаграме.

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"Имитация преимущества (подарок для Compubox)", – говорится в подписи к ролику.

Украинец показал, что на самом деле большая часть ударов, которые были зачислены американскому боксеру, пришлись в воздух.

На видео видно, что Ломаченко мастерски уходит от джебов Лопеса. Несмотря на это, многие "выстрелы" Теофимо были отражены в статистике Compubox.

Лопес не проведет реванш с Ломаченко

Лопес стал чемпионом IBF в декабре 2019 года, во втором раунде нокаутировав Ричарда Комми. После победы над Василием Ломаченко в октябре 2020-го американец завоевал титулы WBA, WBO и WBC Franchise.

После этого боя немало говорилось о возможном реванше. Но соответствующий пункт не был прописан в контракте боксеров на первый бой.

Вероятный реванш Ломаченко – Лопес входит в один из самых ожидаемых боев в 2021 году.