Український боксер Василь Ломаченко після поразки Теофімо Лопесу планує повернутися у ринг вже навесні 2021 року. Теофімо Лопес-старший назвав оптимального суперника для Ломаченка.

Джерело: ESNEWS

Лопес-старший вважає, що Ломаченку слід зустрітися з молодими боксерами, які гучно говорять про себе.

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"З будь-яким з хлопців, які хваляться тим, що чогось досягли у легкій вазі. Назвіть мені одного бійця, який щось зробив у легкому дивізіоні. Таких немає. Єдиний – мій син. Ніхто з них не бився з чемпіоном. Ні в одному зі своїх боїв вони не були андердогом. З ким вони, чорт забирай, билися? Їм потрібно зробити крок вперед і битися з моїм сином", – сказав Лопес.

Лопесу запропонували вибрати суперника Ломаченку серед таких боксерів: Джервонта Девіс, Раян Гарсія та Девін Хейні. Він вважає, що найкращим суперником для Ломаченка буде Девіс, який має прізвисько "Танк".

Думаю, можливо, "Танк" через його потужність – у нього досі є цей один удар – динаміт, який він може використовувати. Але все залежить від того, чи зможе він зловити Лому. Я не думаю, що Лома буде стояти біля канатів, як Лео Санта Крус,

– сказав Лопес-старший.

Хто стане суперником Ломаченка