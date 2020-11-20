Теофимо Лопес: После боя Ломаченко послал всех нах** и поехал домой
Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) рассказал, что ему не удалось полноценно пообщаться с украинцем Василием Ломаченко (14-2, 10 КО) после их боя.
Об этом он сказал в интервью vRINGe.com.
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Я думаю, все поднимали его как бойца, но он не дал никому из вас, ребят, объяснений – что он делал верно или что он делал не так в этом бою. Он сказал: "Пошли вы все нах**" и просто поехал домой. Мы отправили его обратно в Украину.
"Для такого человека, с таким престижем, которого все ставили на пьедестал, – ты хотя бы можешь выйти в СМИ и объясниться. А он себе поехал. Он ничего не сказал на пресс-конференции после боя. Он сказал "ПНХ" всем и поехал домой", – сказал Лопес.
Ломаченко – Лопес: как прошел бой
- Боксеры провели на ринге все 12 раундов, но по решению судейских записок победу одержал американец.
- Все бы ничего, если бы оценки женщины-судьи Ледерман значительно не отличались от баллов других рефери. Джули отдала Ломаченко лишь один раунд в бою. После чего украинская сторона резко высказалась в ее сторону. Менеджер Ломаченко вообще заявил, что сделает все возможное, чтобы она больше не судила бои с участием его боксеров.
- После поединка оба спортсмена были прооперированы.
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