Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) рассказал, что ему не удалось полноценно пообщаться с украинцем Василием Ломаченко (14-2, 10 КО) после их боя.

Об этом он сказал в интервью vRINGe.com.

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Я думаю, все поднимали его как бойца, но он не дал никому из вас, ребят, объяснений – что он делал верно или что он делал не так в этом бою. Он сказал: "Пошли вы все нах**" и просто поехал домой. Мы отправили его обратно в Украину.

"Для такого человека, с таким престижем, которого все ставили на пьедестал, – ты хотя бы можешь выйти в СМИ и объясниться. А он себе поехал. Он ничего не сказал на пресс-конференции после боя. Он сказал "ПНХ" всем и поехал домой", – сказал Лопес.

Ломаченко – Лопес: как прошел бой