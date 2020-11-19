Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес пожаловался на рефери боя против Василия Ломаченко. Американец считает, что судьи не дали ему отправить украинца в нокдаун или нокаут.

В ночь с 17 на 18 октября Теофимо Лопес отобрал у Василия Ломаченко возможность называться абсолютным чемпионом мира в легком весе. Американец неоднократно заявлял, что хочет отправить украинца в нокаут, но бой сложился несколько иначе. Боксер из Америки одержал победу по решению судей, но Теофимо не удовлетворило судейство во время боя. Рассказал Лопес в интервью для ютуб-канала "SNOWQUEENLA".

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Критика Лопеса в сторону судей

Американец жалуется, что судья не позволил ему завершить бой нокаутом.

"Конечно, я планировал положить его. Много говорили о том, что Василию нужно было быстрее включиться в бой, а не в последних раундах. Тогда была бы совсем другая история. Но вы понимаете к чему я веду? Я бы быстро отправил украинца в нокаут. Лома понимал, что ему нельзя падать", – сказал Теофимо.

По его словам, в последнем раунде украинский боксер начал больше атаковать, поэтому стало понятно, что это удачный момент, когда нужно идти в атаку.

Ломаченко был несколько поражен прочностью соперника. Казалось, что Лопес все же сможет воплотить свой план в реальность, но судья не остановил бой из-за рассечения на лице Василия. По мнению Теофимо, если бы рефери продолжил поединок, то ему удалось положить украинца на канвас.

Ломаченко – Лопес: главное

Бой длился все 12 раундов. Мнение боксерского сообщества относительно того, кто станет победителем в этой встрече, разделилось. Ломаченко уже с первых раундов не был похож сам на себя. Василий неактивно передвигался на ринге, не выбрасывал комбинации ударов и выглядел в целом довольно блекло.

Но Лопес не тот соперник, который простил бы такой уровень бокса. Американец владел преимуществом на протяжении своего поединка и заслуженно одержал победу.

После боя оба боксера были прооперированы. Если боксеры еще раз выйдут на один ринг, то только по их общему согласию. Опции реванша в контракте их боя нет.