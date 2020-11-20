Теофімо Лопес: Після бою Ломаченко послав всіх нах** і поїхав додому
Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес (16-0, 12 КО) розповів, що йому не вдалося повноцінно поспілкуватися з українцем Василем Ломаченко (14-2, 10 КО) після їх бою.
Про це він сказав у інтерв'ю vRINGe.com.
Дивіться також Рефері не дав відправити Ломаченка у нокаут: Лопес пожалівся на суддівство у бою з українцем
Я думаю, все піднімали його як бійця, але він не дав нікому з вас, хлопців, пояснень – що він робив вірно або що він робив не так в цьому бою. Він сказав: "Пішли ви всі нах**" та просто поїхав додому. Ми відправили його назад в Україну.
"Для такої людини, з таким престижем, якого всі ставили на п'єдестал, – ти хоча б можеш вийти в ЗМІ і порозумітися. А він собі поїхав. Він нічого не сказав на пресконференції після бою. Він сказав "ПНХ" всім і поїхав додому", – сказав Лопес.
Ломаченко – Лопес: як пройшов бій
- Боксери провели на ринзі всі 12 раундів, але за рішенням суддівських записок перемогу здобув американець.
- Все б нічого, якби оцінки жінки-судді Ледерман значно не відрізнялись від балів інших рефері. Джулі віддала Ломаченку лише один раунд у бою. Після чого українська сторона різко висловилась у її сторону. Менеджер Ломаченка взагалі заявив, що зробить все можливе, щоб вона більше не судила бої за участю його боксерів.
- Після поєдинку обидва спортсмени були прооперовані.
Поділитися новиною