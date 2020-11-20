Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес (16-0, 12 КО) розповів, що йому не вдалося повноцінно поспілкуватися з українцем Василем Ломаченко (14-2, 10 КО) після їх бою.

Про це він сказав у інтерв'ю vRINGe.com.

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Я думаю, все піднімали його як бійця, але він не дав нікому з вас, хлопців, пояснень – що він робив вірно або що він робив не так в цьому бою. Він сказав: "Пішли ви всі нах**" та просто поїхав додому. Ми відправили його назад в Україну.

"Для такої людини, з таким престижем, якого всі ставили на п'єдестал, – ти хоча б можеш вийти в ЗМІ і порозумітися. А він собі поїхав. Він нічого не сказав на пресконференції після бою. Він сказав "ПНХ" всім і поїхав додому", – сказав Лопес.

Ломаченко – Лопес: як пройшов бій