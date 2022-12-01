В общей сложности в российском выставочном турнире согласились принять участие 6 спортсменов из-за пределов России. Помимо "Газпрома", спонсорами выступают и две компании с мировым именем.
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Турнир за кровавые деньги
Среди спонсоров турнира есть компании Porsche из Германии, а также Fly Emirates из ОАЭ.
"Жестоко видеть таких международных спонсоров, как Porsche и Fly Emirates", – написал Сергей Стаховский.
Также он раскритиковал и теннисистов, согласившихся выступить на турнире. В общем таких 6:
- Юлия Путинцева ( Казахстан , №51 WTA),
- Ласло Дьере ( Сербия , №70 ATP),
- Мартон Фучович ( Венгрия , №87 ATP),
- Анна Бондарь ( Венгрия , №79 WTA),
- Педро Мартинес ( Испания , №62 ATP),
- Бернабе Сапата Миралес ( Испания , №72 ATP).
Я думал, что нравственность все-таки ценится. Буквально неделю назад ЕС признал Россию государством-спонсором терроризма, а сегодня вы играете в Санкт-Петербурге за деньги "Газпрома",
– раскритиковал теннисистов Стаховский.
Кроме упомянутых шести, на турнире также выступят еще шесть россиян.