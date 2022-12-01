Загалом у російському виставковому турнірі погодилися взяти участь 6 спортсменів з-за меж Росії. Крім "Газпрому", спонсорами виступають і дві компанії зі світовим ім'ям.

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Турнір за криваві гроші

Серед спонсорів турніру є компанії Porsche з Німеччини, а також Fly Emirates з ОАЕ.

"Жорстоко бачити таких міжнародних спонсорів, як Porsche та Fly Emirates", – написав Сергій Стаховський.

Також він розкритикував і тенісистів, які погодилися виступити на турнірі. Загалом таких 6:

Юлія Путінцева ( Казахстан , №51 WTA),

, №51 WTA), Ласло Дьєре ( Сербія , №70 ATP),

, №70 ATP), Мартон Фучович ( Угорщина , №87 ATP),

, №87 ATP), Анна Бондар ( Угорщина , №79 WTA),

, №79 WTA), Педро Мартінес ( Іспанія , №62 ATP),

, №62 ATP), Бернабе Сапата Міралес (Іспанія, №72 ATP).

Я думав, що моральність все-таки має ціну. Буквально тиждень тому ЄС визнав Росію державою-спонсором тероризму, а сьогодні ви граєте у Санкт-Петербурзі за гроші "Газпрому",

– розкритикував тенісистів Стаховський.

Крім згаданих шістьох, на турнірі також виступлять ще шестеро росіян.