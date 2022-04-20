Теннисистов из России и Беларуси не допустят в Уимблдон, – The New York Times

Российские и белорусские спортсмены продолжают становиться изгнанниками в мировом спорте. В этот раз теннисисты этих враждебных стран будут отстранены от одного из самых престижных теннисных турниров планеты.

Еще один шаг к бездну для российского спорта

Уимблдон-2022, скорее всего, состоится без участия представителей Беларуси и России. Эти страны ведут открытую войну против Украины.

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По информации известного издания, организаторы турнира вроде бы уже приняли столь жесткое, но справедливое решение в сторону российских теннисистов. Также не исключено, что вслед за россиянами к соревнованиям не будут допущены белорусы.

Ранее сообщалось, что теннисисты этих враждебных стран смогут принять участие в Уимблдонском турнире, если публично осудят агрессию своих государств в сторону Украины.

. Уимблдон стартует 27 июня и продлится до 10 июля на лондонском корте.

Отметим, что представители этих стран-врагов уже были отстранены от командных соревнований – Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг.

Российские теннисисты пробовали поднимать тему войны