Последствия "русского мира"
Из спортивных объектов, где раньше царила конкуренция, радость и отчаяние, не осталось ничего. Российские войска полностью разрушили Теннисный центр федерации тенниса Украины, который был построен в Ирпене. Город-герой стал эпицентром войны в Украине, на фото из этого пригорода Киева нельзя смотреть без слез.
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Центр официально прекратил свое существование. Еще до 24 февраля на этой территории наслаждались игрой в теннис, а теперь здесь только руины.
К счастью, все работники спортивного объекта остались живы.
Под обстрелы попало немало спортивных объектов Украины, в том числе стадионы, инфраструктура Мариуполя и Десны, залы для фехтования, бокса и многие другие.
Полный текст из публикации из инстаграмма Теннисного центра
Официально. Теннисный центр Федерации тенниса Украины прекратил…
Все сотрудники живы и здоровы. Это самое главное!