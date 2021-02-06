Теннисистка попросила судью наказать своего тренера во время матча: курьезное видео
Сорана Кырстя 5 февраля провела четвертьфинальный матч турнира WTA "Grampians Trophy" в Мельбурне против американки Энн Ли. Матч запомнился смешным моментом с участием румынской теннисистки.
Источник:твиттер PhilipTBoosey
Теннисистки провели на корте 1 час 2 минуты. В двух сетах Кырстя уступила представительнице США.
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Энн Ли – Сорана Кырстя 2:0 (6:3, 6:1)
Румынка почти ничего не могла показать на корте. Однако проявила свой характер. Отдыхая после гейма Сорана громко выкрикивала в сторону своего наставника.
Между сторонами произошел конфликт, а последующие действия теннисисты шокировали фанатов. Кырстя обратилась к судье Андриане Вельович с просьбой дать своему наставнику предупреждение.
Такого точно не ожидал услышать тренер от своей подопечной. Курьезное просьба насмешила сторонников тенниса. Интересно, что арбитр встречи смешно ответила теннисистке: "Я не могу предупредить тренера, а только вас". Кырстя слишком много разговаривала на корте, поэтому могла быть за это наказана. Ей повезло, что у арбитра все в порядке с чувством юмора.
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