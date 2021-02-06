Тенісистка попросила суддю покарати свого тренера під час матчу: курйозне відео
Сорана Кирстя 5 лютого провела чвертьфінальний матч турніру WTA "Grampians Trophy" у Мельбурні проти американки Енн Лі. Матч запам'ятався кумедним моментом за участю румунської тенісистки.
Джерело:твіттер PhilipTBoosey
Тенісистки провели на корті 1 годину 2 хвилини. У двох сетах Кирстя поступилась представниці США.
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Енн Лі – Сорана Кирстя 2:0 (6:3, 6:1)
Румунка майже нічого не могла показати на корті. Однак проявила свій характер. Відпочиваючи після гейму Сорана голосно викрикувала у сторону свого наставника.
Між сторонами стався конфлікт, а наступні дії тенісисти шокували фанатів. Кирстя звернулась до судді Андріани Вельович з прохання дати своєму наставнику попередження.
Такого точно не очікував почути тренер від своєї підопічної. Курйозне прохання насмішило прихильників тенісу. Цікаво, що арбітриня зустрічі кумедно відповіла тенісистці: "Я не можу попередити тренера, а лише вас". Кирстя занадто багато розмовляла на корті, тому могла бути за це покарана. Їй пощастило, що у арбітрині все гаразд із почуттям гумору.
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