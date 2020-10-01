Матч второго круга Ролан Гаррос между Кики Бертенс и Сарой Эррани оказался очень жарким. Голландка победила свою соперницу, но не смогла покинуть корт на собственных ногах. Итальянка не поверила Бертенс и обвинила ее в симуляции.

Настоящим скандалом закончился победный матч для нидерландки Кики Бертенс. Уже в первом сете было понятно, что теннисистки проведут на корте несколько часов. В целом теннисистки провели на корте 3 часа 11 минут, а первая партия завершилась с результатом 7:6 в пользу теннисистки из Нидерландов, пишет 24 канал.

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Сара Эррани (Италия) – Кики Бертенс (Нидерланды) 1:2 (7:6, 3:6, 9:7)

Во втором сете убедительную победу одержала итальянка Эррани – 3 6. Горячо было именно в решающем третьем сете, где сильнее оказалась Бертенс – 9:7.

Во время третьей партии в Бертенс начались судороги и она несколько раз вызывала на корт физиотерапевта, теннисистка не сдерживала слез во время массажа ног. После завершения матча ей продолжили оказывать помощь, после чего увезли с корта в подтрибунное помещение на инвалидной коляске.

Эррани не слишком поверила в проблемы здоровья у соперницы и даже попыталась пародировать боль нидерландки.

Errani openly mocking Bertens’ injury now... pic.twitter.com/bJnh3qywOq — Bastien Fachan (@BastienFachan) September 30, 2020

Такого третьего сета по эмоциям ценители тенниса давно не видели. Итальянка трижды выходила подавать на матч и даже имела матчбол, но все же проиграла. Несколько раз она лишалась первой подачи подбрасывания мяча и получала предупреждение за затяжку времени.

Не слишком красиво повела себя итальянка и по окончанию матча. Она не подошла к сетке, чтобы поблагодарить соперницу за игру, а взяла сумку и покинула корт. Наконец Эррани выкрикнула на итальянском оскорбительные слова в сторону Бертенс.

После матча Эррани рассказала, что видела Бертенс в одном из местных ресторанов, где она была в нормальном состоянии. Итальянская теннисистка верит, что голландка больше играла на публику, чем на самом деле чувствовала боль. Бертенс не теряя времени ответила сопернице.

"Если я так хорошо умею изображать боль, как это говорит Эррани, возможно, мне нужно начать актерскую карьеру. Понимаю ее разочарование, Эррани могла одержать победу в этой встрече, но не использовала свои моменты", – ответила Бертенс.

No handshake/racket tap



Errani leaves the court shouting ‘va fanculo’ (no translation needed)



Bertens comes back to her chair crying



Absolute scenes pic.twitter.com/TvtI7sOhDT — Bastien Fachan (@BastienFachan) September 30, 2020

В следующем раунде голландку ждет сложный матч против чешской теннисистки Катерины Синяковой.