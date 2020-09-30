Во втором круге Открытого чемпионата Франции по теннису первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла мексиканку Ренату Сарасуа.

На пресс-конференции в Париже журналист поинтересовался у теннисистки, возит ли она с собой свой талисман – игрушечную собачку по кличке Бобик.

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"Что ж, это действительно хороший вопрос. На самом деле, очень грустно, но я потеряла его в 2018 году. Я забыла его в комнате. Было очень грустно, извините (заплакала). Я его потеряла. Вот так. Это игрушка, но он был моим талисманом, он приносил мне удачу", – рассказала Элина.

Elina Svitolina was reduced to tears after her match and needed a good 40 seconds to collect herself after [confusingly] being asked about her pet dog, which it turns out was a toy she lost. I don't know either. pic.twitter.com/Xp7k5NNE5t — Tumaini Carayol (@tumcarayol) September 30, 2020

В следующей стадии Roland Garros Свитолина встретится с россиянкой Екатериной Александровой (31 в мире).