Матч другого кола Ролан Гаррос між Кікі Бертенс та Сарою Еррані виявився дуже спекотним. Нідерландка перемогла свою суперницю, але не змогла покинути корт на власних ногах. Італійка не повірила Бертенс та звинуватила її у симуляції.

Справжнім скандалом закінчився переможний матч для нідерландки Кікі Бертенс. Вже у першому сеті було зрозуміло, що тенісистки проведуть на корті декілька годин. Загалом тенісистки провели на корті 3 години 11 хвилин, а перша партія завершилась із результатом 7:6 на користь тенісистки із Нідерландів, пише 24 канал.

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Сара Еррані (Італія) – Кікі Бертенс (Нідерланди) 1:2 (7:6, 3:6, 9:7)

У другому сеті переконливу перемогу здобула італійка Еррані – 3:6. Найспекотніше було саме у вирішальному третьому сеті, де сильнішою виявилась Бертенс – 9:7.

Під час третьої партії у Бертенс почалися судоми і вона кілька разів викликала на корт фізіотерапевта, тенісистка не стримувала сліз під час масажу ніг. Після завершення матчу їй продовжили надавати допомогу, після чого відвезли з корту у підтрибунне приміщення на інвалідному візку.

Еррані не надто повірила у проблеми зі здоров'я у суперниці та навіть спробувала пародіювати біль нідерландки.

Errani openly mocking Bertens’ injury now... pic.twitter.com/bJnh3qywOq — Bastien Fachan (@BastienFachan) September 30, 2020

Такого третього сету за емоціями поціновувачі тенісу давно не бачили. Італійка тричі виходила подавати на матч і навіть мала матчбол, але все ж програла. Кілька разів вона позбавлялася першої подачі за підкидання м'яча і отримувала попередження за затягування часу.

Не надто красиво повелась італійка і по закінченню матчу. Вона не підійшла до сітки, щоб подякувати суперниці за гру, а взяла сумку та покинула корті. Вкінці Еррані викрикнула італійською образливі слова у сторону Бертенс.

Після матчу Еррані розповіла, що бачила Бертенс у одному з місцевих ресторанів, де вона була у нормальному стані. Італійська тенісистка не вірить, що нідерландка насправдні відчувала біль, а більше грала на публіку. Бертенс не гаючи часу відповіла суперниці.

"Якщо я так гарно вмію вдавати біль, як це говорить Еррера, можливо, мені потрібно розпочати акторську кар'єру. Розумію її розчарування, Еррані могла здобути перемогу у цій зустрічі, але не використала свої моменти", – відповіла Бертенс.

No handshake/racket tap



Errani leaves the court shouting ‘va fanculo’ (no translation needed)



Bertens comes back to her chair crying



Absolute scenes pic.twitter.com/TvtI7sOhDT — Bastien Fachan (@BastienFachan) September 30, 2020

У наступному раунді на нідерландку чекає складний матч проти чеської тенісистки Катержини Сінякової.