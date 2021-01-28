Теннисистка Наоми Осака, которая трижды побеждала на турнирах Grand Slam, стала обладательницей женского футбольного клуба North Carolina Courage.

Источник: инстаграм Наоми Осаки

Информацию о том, что она стала обладательницей женской футбольной команды, Наоми Осака выложила в инстаграм. На фотографиях она изображена в футбольной форме клуба.

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"Женщины, которые вкладывали в меня, когда я росла, сделали меня той, кто я сегодня, и я не могу представить, какой была бы моя жизнь без них. Мои инвестиции в North Carolina Courage – далеко не просто владение командой. Это инвестиции в потрясающих женщин, которые являются образцами для подражания, лидерами в своих областях и вдохновением для всех молодых спортсменок. Также меня восхищает все, что Courage делает для разнообразия и равенства в обществе, я хочу это поддержать и приумножить", – написала Осака.

Теннисистка также добавила, что ей придется улучшить свои футбольные навыки.