Теннисистка Наоми Осака стала обладательницей женского футбольного клуба
Теннисистка Наоми Осака, которая трижды побеждала на турнирах Grand Slam, стала обладательницей женского футбольного клуба North Carolina Courage.
Источник: инстаграм Наоми Осаки
Информацию о том, что она стала обладательницей женской футбольной команды, Наоми Осака выложила в инстаграм. На фотографиях она изображена в футбольной форме клуба.
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"Женщины, которые вкладывали в меня, когда я росла, сделали меня той, кто я сегодня, и я не могу представить, какой была бы моя жизнь без них. Мои инвестиции в North Carolina Courage – далеко не просто владение командой. Это инвестиции в потрясающих женщин, которые являются образцами для подражания, лидерами в своих областях и вдохновением для всех молодых спортсменок. Также меня восхищает все, что Courage делает для разнообразия и равенства в обществе, я хочу это поддержать и приумножить", – написала Осака.
Теннисистка также добавила, что ей придется улучшить свои футбольные навыки.
- Наоми Осака по состоянию на январь 2021 года занимает третье место в рейтинге WTA.
- За свою карьеру 23-летняя теннисистка трижды побеждала на турнирах Grand Slam – в 2018 и 2020 годах US Open, а в 2019 году – Australian Open.
- Лишь за 2020 год Осака официально заработала 3,35 миллиона долларов. Всего же за карьеру – 17,77 миллиона долларов. Однако это только призовые. Forbes в 2020 году писал, что еще 34 миллиона долларов в год ей принесли рекламные контракты.
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