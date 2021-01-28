Тенісистка Наомі Осака, яка тричі перемагала на турнірах Grand Slam, стала власницею жіночого футбольного клубу North Carolina Courage.

Джерело: інстаграм Наомі Осаки

Інформацію про те, що вона стала власницею жіночої футбольної команди, Наомі Осака виклала в інстаграм. На фотографіях вона зображена у футбольній формі клубу.

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"Жінки, які вкладали в мене, коли я росла, зробили мене тієї, хто я сьогодні, і я не можу уявити, якою була б моє життя без них. Мої інвестиції в North Carolina Courage – далеко не просто володіння командою. Це інвестиції в приголомшливих жінок, які є зразками для наслідування, лідерами в своїх областях і натхненням для всіх молодих спортсменок. Також мене захоплює все, що Courage робить для різноманіття і рівності в суспільстві, я дуже хочу це підтримати та примножити", – написала Осака.

Тенісистка також додала, що їй доведеться покращити свої футбольні навички.