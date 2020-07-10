Украинская теннисистка Даяна Ястремская снялась в съемке на социальную тематику, которую болельщики жестко осудили. Спортсменка уже выложила заявление с извинением, но выкладывала такие фото только с хорошими намерениями.

Вчера, 9 июля, в соцсетях Даяна Ястремская опубликовала несколько интересных фотографий, но позже под давлением болельщиков все удалила. Спортсменка выложила в Twitter заявление, объясняющее эту ситуацию.

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Извинения теннисистки

По словам теннисистки, она думала, что такие фотографии будут нести месседж о равенстве всех людей на планете. Но болельщики восприняли все совсем не так, как имела в виду Ястремская.

Меня предупредили о негативных впечатлениях, но я не расценивала и все еще не расцениваю его как "блекфейс". Моим намерением не было изображать карикатуру, а поделиться моими чувствами по поводу сегодняшней ситуации. Ко всем нам должны относиться как к равным.

About my last post. pic.twitter.com/gtsTJuU05F — Dayana Yastremska (@D_Yastremska) July 9, 2020

Спортсменка разочарована, что эти фотографии разделили людей, хотя должны были объединить. Это стало причиной их удаления. Даяна искренне извинилась в заявлении перед людьми, которых обидела. У нее были только хорошие намерения.

Добавим, что ранее WTA сняла историю о жизни талантливой теннисистки. Также Даяна Ястремская стала главной героиней социального мультфильма о борьбе против коронавируса. А в начале карантина создала штаб для поддержки людей.