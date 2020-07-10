Українська тенісистка Даяна Ястремська знялась у зйомці на соціальну тематику, яку вболівальники жорстко осудили. Спортсменка вже виклала заяву із вибаченням, але викладала такі фото лише з хорошими намірами.

Вчора, 9 липня, у соцмережах Даяна Ястремська опублікувала декілька цікавих світлин, але пізніше під тиском вболівальників все видалила. Спортсменка виклала уTwitter заяву, яка пояснює цю ситуацію.

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Вибачення тенісистки

За словами тенісистки, вона гадала, що такі світлини будуть нести меседж про рівність усіх людей на планеті. Але вболівальники сприйняли все зовсім не так, як мала на увазі Ястремська.

Мене попередили про негативні враження, але я не розцінювала і все ще не розцінюю його як "блекфейс". Моїм наміром не було зображати карикатуру, а поділитися моїми почуттями з приводу сьогоднішньої ситуації. До всіх нас повинні ставитися як до рівних.

About my last post. pic.twitter.com/gtsTJuU05F — Dayana Yastremska (@D_Yastremska) July 9, 2020

Спортсменка розчарована, що ці фотографії розділили людей, хоча повинні були об'єднати. Це стало причиною їх видалення. Даяна щиро вибачилась у заяві перед людьми, яких образила. У неї були лише хороші наміри.

Додамо, що раніше WTA зняла історію про життя талановитої тенісистки. Також Даяна Ястремська стала головною героїнею соціального мультфільму про боротьбу проти коронавірусу. А на початку карантину створила штаб для підтримки людей.